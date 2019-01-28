Николаев раскрыл историю селфи с болельщиком прямо на спецучастке «Дакара»

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев объяснил, почему не отказал болельщику в совместном фото во время восьмого этапа ралли-марафона «Дакар». Россиянин потерял целый час, когда его грузовик застрял в песке, однако Николаев всё-таки потратил немного времени, чтобы сделать селфи с болельщиком, который помогал экипажу копать.



«Было бы не совсем правильно негативно отнестись к предложению сделать фото. Хоть мы и говорили, что не нужно помощи, но он всё равно старался как-то быть нам полезным. Пока Володя Рыбаков укладывал трапы и лопаты, была возможность с ним сфотографироваться. После фото были видны его довольные глаза и зависть его друзей! Да, наверное, многие говорили: «Вот, Николаев и так потерял время, а ещё фотографируется». Да, на месте телезрителей я бы тоже так подумал! Ты сидишь, болеешь, ногти нервно грызёшь, а он селфи делает! Но ситуация всё-таки была немножко другая — возможность для фото имелась, время мы не теряли», — рассказал Николаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

«Как там насчёт свинины?» На что пошли камазовцы ради победы на «Дакаре» По делу ли организаторы «Дакара» сняли Каргинова и зачем Николаев сделал селфи с болельщиком после раскопок грузовика? Мы обсудили всё.