В «Пирелли» обеспокоены погодой на предсезонных тестах

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола подчеркнул, что погода в Барселоне за три недели до тестов вызывает беспокойство, поскольку в Испании наступили зимние холода.



«До начала января в Барселоне была весенняя погода, но сейчас стало намного холоднее. Все мы помним, что произошло в прошлом году. Мы очень обеспокоены. В этом году мы приедем в Барселону на неделю раньше, чем в прошлом году. Но никогда не знаешь, что произойдёт. У нас бывала отличная погода в начале февраля, но иногда зима затягивается на более долгий период.



Нам нужна хорошая погода. Это окажет влияние на работу команд над прогрессом болидов. Приоритет состоит в том, чтобы преодолеть как можно больше километров в месте, которое находится достаточно близко к заводам большинства команд. В Барселону гораздо проще отправлять новые детали, чем на другие трассы», — приводит слова Изолы Autosport.