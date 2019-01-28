Кармен Хорда и Любовь Андреева не прошли отбор в W Series

Бывший пилот по развитию команд Формулы-1 «Лотус» и «Рено», руководитель женской комиссии Международной автоспортивной федерации Кармен Хорда не смогла пройти отбор первого этапа новой женской серии W Series, сообщает Motorsport. Судя по «инстаграму» испанской пилотессы, она не смогла принять участие в отборах из-за того, что присутствовала на картинговых соревнованиях, в которых, помимо неё, принимали участие Карлос Сайнс-младший и Роберто Мери.



Ранее Кармен Хорда предлагала создать отдельную серию, равносильную Формуле-1 для женщин.



Помимо Хорды, отбор в следующий этап не смогла пройти и Любовь Андреева, единственная пилотесса из стран СНГ среди 54 претенденток, участвовавших в первом этапе отборов.



В следующий этап прошли 28 претенденток, среди которых стоит отметить бывшую гонщицу молодёжной программы «Ред Булл» Бейтске Виссер и участницу Азиатской Формулы-3, девушку Дэвида Шумахера Вивьен Кестели.