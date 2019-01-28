В «Рено» надеются, что новый испытательный стенд поможет развитию мотора

Руководство «Рено» продолжает проводить реорганизацию команды и расширяет её возможности. Так, французская команда обзавелась на базе в Вири-Шатийон новым испытательным стендом, который позволит получать более точные данные о компонентах силовой установки и при этом даст возможность работать с более мощными моторами.

Глава департамента «Рено» Лоран де Баильёль, занимающегося развитием тестового оборудования, рассказал о новом стенде.

«Идея состоит в том, чтобы сделать следующий шаг в направлении роста возможностей тестирования компонентов мотора. Мы хотим проводить тесты как можно с большим количеством элементов силовой установки. Этот финальный этап развития позволит лучше подготовиться к тестам. Мы будем получать более показательные данные. Теперь данные о каких-либо проблемах будут появляться у нас на несколько недель раньше и мы будем лучше готовы. Вместо того чтобы решать на тестах проблемы, мы будем преодолевать необходимую дистанцию», — приводит слова функционера Autosport.