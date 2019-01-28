Масса объяснил сход в Чили ошибкой Гюнтера, сравнив того с пилотами Формулы-3

Вице-чемпион Формулы-1 2008 года Фелипе Масса, проводящий дебютный сезон в Формуле-E, пока не может освоиться в новом чемпионате. После трёх этапов он занимает 22-е место в общем зачёте, не имея в активе ни одного очка. Бразилец не сумел финишировать в минувшей гонке, прошедшей в Чили. По словам Массы, к аварии и последующему сходу привела ошибка Максимилана Гюнтера.

«Очень зол на Гюнтера. Он срезал шикану. Правила говорят, что он должен был остановиться, но он после этого даже не замедлился, не притормозил. После он совершил манёвр в стиле пилота Формулы-3 и отправил меня в стену. Я был очень разочарован. У меня был шанс набрать очки, но это стало невозможно. Могло показаться, что всё случилось из-за действий Роуленда, но до этого меня толкнул Гюнтер», — приводит слова бразильца The Sun.