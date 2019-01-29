Спонсор Кубицы показал свой логотип и номер Роберта на болиде «Уильямса»

Спонсор пилота «Уильямса» Роберта Кубицы польская нефтеперерабатывающая компания ORLEN продемонстрировала, как будет выглядеть её логотип и номер гонщика (88) на болиде британской команды.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ORLEN.

Стоит отметить, что в представленном фрагменте автомобиль и ливрея «Уильямса» — прошлогодние, то есть образца чемпионата Формулы-1 сезона-2018.

Ранее Кубица объяснил, почему взял номер 88.

«Я буду выступать под номером 88. Почему я выбрал этот номер? Моя любимая цифра — восемь, поэтому мы приняли решение использовать в номере две восьмёрки. Две цифры лучше, чем одна, поэтому мы выбрали число 88. Я с нетерпением жду начала своих выступлений под этим номером», — сказал польский пилот.