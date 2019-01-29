Сироткин выступит на трёх этапах WEC с Оруджевым и Сарразеном

Российский автогонщик Сергей Сироткин выступит на трёх заключительных этапах WEC за команду SMP Racing, выступающей в чемпионате по гонкам на выносливость в категории LMP1.

Членами экипажа Сироткина будут Егор Оруджев и Стефан Сарразен, которые ранее выступали с Матевосом Исаакяном. Ожидалось, что напарниками Сергея по экипажу будут Виталий Петров и Михаил Алёшин.

«Приветствую нового и очень сильного гонщика в нашем коллективе. Интересно будет работать с Серёжей. В его скорости сомневаться не приходится. Мне лично очень интересно увидеть, что мы все вместе в итоге сможем показать на предстоящих этапах чемпионата», — сказал Оруджев.



«Здорово, что выходец программы SMP Racing Сергей Сироткин присоединяется к нам. Сергей — профессионал высочайшего класса, и его опыт очень поможет всей нашей команде», — заявил Алёшин.

«Я рад, что Сергей продолжит выступать с нами. Он уже проводил тесты на спортпрототипе BR1 и поэтому знаком с ним. Сейчас автомобиль стал ещё лучше и быстрее, поэтому, думаю, у Сироткина не будет никаких трудностей, а если возникнут, мы всегда поможем», — приводятся слова Петрова в пресс-релизе SMP Racing.

Календарь предстоящих этапов WEC Суперсезона-2018/19:



17 марта – «1000 миль Себринга» (США);

4 мая – «6 часов Спа» (Бельгия);

16 июня – «24 часа Ле-Мана» (Франция).