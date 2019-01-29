Сироткин: уверен, смогу бороться за подиумы, в том числе и в «24 часах Ле-Мана»

Российский автогонщик Сергей Сироткин прокомментировал контракт с командой SMP Racing, выступающей в чемпионате по гонкам на выносливость в категории LMP1. По нему Сергей выступит на трёх заключительных этапах WEC.

Членами экипажа Сироткина будут Егор Оруджев и Стефан Сарразен.

«Я очень рад, что мне выпала честь защищать цвета российского флага на российском прототипе в составе российской команды SMP Racing в чемпионате мира по гонкам на выносливость. У нас отличные экипажи и отличные машины, на которых, я уверен, мы сможем бороться за подиумы, в том числе и в «24 часах Ле-Мана», — приводятся слова Сироткина в пресс-релизе SMP Racing.

Календарь предстоящих этапов WEC Суперсезона 2018/19:



17 марта – «1000 миль Себринга» (США);

4 мая – «6 часов Спа» (Бельгия);

16 июня – «24 часа Ле-Мана» (Франция).