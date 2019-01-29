Участница отборов W-Series обвинила судей в предвзятости

Австралийская автогонщица Шарлотта Пойнтинг считает, что её засудили в отборе к чемпионату серии W-Series.

«Честно говоря, сказать, что я разочарована, было бы преуменьшением. Я сделала всё возможное, закончила «Гонку чемпионов» пятой из 54. В других заездах я превзошла девушек, которые прошли в дальше, а я почему-то не прошла. Я горжусь собой, я сделала всё, что могла. И я знаю, что была достаточно хороша», — написала Шарлотта в «Инстаграме».

Также Пойнтинг удивлена тем, что отбор не прошла её соотечественница Челси Анжело.

«Челси, ты хорошо поработала в эти выходные и определённо заслужила пройти дальше. Я не знаю, почему мы не были отобраны. Я очень сильно хочу узнать, как проходил процесс отбора, поскольку некоторые из нас немного сбиты с толку», — дополнила Шарлотта.