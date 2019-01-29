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Источник: новый болид «Феррари» будет называться SF-90

Источник: новый болид «Феррари» будет называться SF-90
Авто / Формула-1

Болид «Феррари» на сезон-2019 Формулы-1 может получить индекс SF-90. Об этом сообщает итальянское издание Autosprint. Автомобиль может получить такое наименование в честь 90-летия с момента основания спортивного общества «Скудерия Феррари», начало которому было положено в 1929 году.

Также отмечается, что ливрея нового болида может существенно отличаться от тех, что использовались в последних сезонах, однако никаких деталей касательно возможной новой раскраски не приводится. Презентация нового болида «Феррари» состоится 15 февраля.

Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока являются:

11 февраля — презентация болида «Торо Россо»;
12 февраля — презентация болида «Рено»;
13 февраля — презентация болида «Форс Индия»;
14 февраля — презентация болида «Макларена»;
15 февраля — презентация болида «Феррари»;
18 февраля — презентация болида «Заубера»;
18-21 февраля — первые предсезонные тесты;
26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.

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