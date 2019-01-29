С критикой в адрес владельцев Формулы-1 выступили промоутеры 16 этапов

Промоутеры 16 Гран-при Формулы-1 выступили с официальным заявлением, в котором раскритиковали принципы работы новых владельцев чемпионата мира из «Либерти Медиа». Под заявлением подписались представители Гран-при Австралии, Азербайджана, Канады, Китая, Франции, Австрии, Великобритании, Германии, Венгрии, Бельгии, Италии, Сингапура, Мексики, США и Бразилии, сообщает RaceFans. Не поддержали коллег представители Гран-при Бахрейна, Монако, России, Японии и Абу-Даби.



16 промоутеров объединились в Ассоциацию промоутеров Формулы-1 FOPA, от имени которой и выступили с публичным заявлением, раскритиковав постепенный уход телевизионных трансляций Формулы-1 на платные телеканалы и обратив внимание на намерение «Либерти» не брать промоутерские взносы с Гран-при Майами.



«Не в долгосрочных интересах спорта, что болельщики теряют свободный доступ к телевизионным трансляциям. Не хватает ясности касательно новых инициатив в Формуле-1, промоутеры недостаточно вовлечены в процесс внедрения этих инициатив.



Новые гонки не должны внедряться с ущербом к существующим Гран-при, хотя ассоциации нравятся альтернативные бизнес-модели, которые предлагаются потенциальным новым этапам.



Промоутеры ждут коллективного подхода к развитию чемпионата и возможности предложить свой опыт и знания Формуле-1 и ФИА», — гласит заявление FOPA.

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