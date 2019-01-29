В программу «СМП Рейсинг» вошла 15-летняя пилотесса

Молодёжная программа «СМП Рейсинг» объявила о включении в свой состав двух новых пилотов. В 2019 году в рамках программы выступят Ирина Сидоркова и Михаэль Белов, которые будут гоняться в европейских формульных чемпионатах.



15-летняя Ирина Сидоркова в 2018 году выиграла в зачёте СМП РСКГ «Национальный юниор». В 2019 году Сидоркова будет выступать в испанской Формуле-4 в составе команды DriveX Team. 17-летний Михаэль Белов начал свою карьеру с картинга, затем перешёл в формульный чемпионат SMP Формула-4, где в 2018 году стал серебряным призёром. В том же году Михаэль победил в чемпионате Formula Academy Finland. В сезоне-2019 Белов будет выступать в итальянской Формуле-4 в составе итальянского коллектива Bhaitech Racing.



«Мы рады приветствовать в молодёжной программе SMP Racing юных талантливых пилотов Ирину Сидоркову и Михаэля Белова. Нам в SMP Racing кажется перспективным то, что FIA уделила много внимания проблематике женского автоспорта и создаёт женскую мировую серию. И нам кажется целесообразным выставить участницу от нашей страны. Поэтому мы приняли решение подготовить спортсменку, которая сможет достойно выступать в этих соревнованиях. На наш взгляд, на сегодняшний день по возрасту и ряду физических параметров Ирина Сидоркова – наиболее перспективный кандидат. Наша задача — максимально подготовить её к формульным гонкам. В прошлом году мы уже начали это делать – Ирина приняла участие в двух этапах SMP F4 NEZ Championship. Формула-4 – совершенно новая для неё серия, требующая абсолютно иной подготовки. Поэтому сейчас мы всесторонне готовим девушку к этим соревнованиям и будем работать с ней в течение всего сезона. В испанской Формуле-4 Сидоркова поедет наряду с юношами. Конечно, ей придётся нелегко, но мы будем помогать ей во всём.



Михаэль Белов, на наш взгляд, великолепно проявил себя в прошлом году в SMP F4 Championship. Он отлично провёл сезон, став вице-чемпионом, и мы с большим удовольствием хотим дать ему возможность проявить себя в международных соревнованиях более высокого уровня. Белов проведёт сезон в итальянском чемпионате Формулы-4. Задачи перед ним будут стоять самые высокие: мы рассчитываем, что по окончании чемпионата в этом году он войдёт в топ-6. Мы считаем, что у Михаэля есть для этого всё, что необходимо», — заявил директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин.