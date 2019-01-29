Ди Монтедземоло включил Алонсо в тройку лучших пилотов в истории «Феррари»

Экс-глава «Феррари» Лука ди Монтедземоло прокомментировал победу бывшего пилота «Скудерии» Фернандо Алонсо в гонке «24 часа Дайтоны», попутно оценив роль испанца в истории «Феррари».

«Я очень рад за него. Фернандо — великий пилот. У него всегда были трудности с тем, чтобы быть командным игроком, но вместе с Шумахером и Лаудой он является лучшим гонщиком в истории „Феррари“. У него не самый простой характер, но он всегда отдавался делу на все 100%. Единственное, о чём я жалею, что Алонсо не сумел стать чемпионом мира в 2010 или в 2012 году, хотя в обоих случаях он боролся до самого конца», — приводит слова ди Монтедземоло La Gazzetta dello Sport.

Фернандо Алонсо выступал в составе «Феррари» с 2010 по 2014 год и трижды за это время становился вице-чемпионом мира.