Экклстоун: Кубица вернётся сильнее, чем был прежде

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился ожиданиями от возвращения в чемпионат Роберта Кубицы. По его мнению, поляк будет готов к гонкам даже лучше, чем прежде.

«Если бы не тот инцидент, то сейчас Роберт был бы чемпионом мира. Думаю, он вернётся сильнее, чем прежде. Психологически он стал сильнее, и он будет агрессивнее. В его будущем я вижу только хорошее. Что касается его травмы, то с этой точки зрения есть другой пример. Много лет назад, когда я был гоночным директором, у одного из моих пилотов, Арчи Скотт Брауна, не было руки. Его ситуация была гораздо хуже, чем у Роберта, но он был очень быстр. Он добился успехов с нами, и я думаю, что травма Роберта не остановит его», — приводит слова Кубицы GrandPrix.