Кубица: самой сложной задачей будет сохранение места в Формуле-1

Новобранец «Уильямса» Роберт Кубица, вернувшийся в Формулу-1 спустя восемь лет, считает, что путь к возвращению не был самой сложной задачей в карьере. По словам поляка, наиболее трудновыполнимая цель — сохранение места боевого пилота в чемпионате.

«Восемь лет перерыва, определённо, не помогли мне. Но знаю, что мне нужно выступать на высшем уровне. Ставлю реалистичные цели на предстоящие месяцы и уверен, что смогу их выполнить. Если бы чувствовал, что не готов к возвращению, я бы и не работал над этим вопросом. Моя цель не только вернуться, но и остаться в Формуле-1, и это будет самая сложная задача. Есть много классных пилотов, покинувших серию после одного года выступлений.

Надеюсь, в нынешнем сезоне машина «Уильямса» будет лучше, ведь начать хорошо — важно. Догонять соперников в ходе сезона тяжелее", — приводит слова Кубицы F1Today.