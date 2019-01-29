Риккардо воодушевлён новым болидом «Рено»

Новобранец «Рено» Даниэль Риккардо с оптимизмом смотрит в предстоящий сезон. По словам австралийца, он получил положительные впечатления о новом болиде команды.

«Это воодушевляет. Когда я подписывал контракт, знал, что „Рено“ впереди ждёт много работы. Но также я знал, что они прикладывают максимум усилий и расширяют департаменты, чтобы стать лучше в 2019 и 2020 годах. Полагаю, что 2019 год будет совершенно новым стартом. Всё, что я могу сделать, — погрузиться в этот процесс, помочь настолько, насколько я могу это сделать, и посмотреть, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Риккардо Grandpx.

Предстоящий сезон станет для австралийца дебютным в составе «Рено». Ранее он выступал в составе «Ред Булл».