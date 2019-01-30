Промоутеры Гран-при Мексики отрицают причастность к критике в адрес боссов Ф-1

29 января в СМИ прошла информация, что промоутеры 16 этапов чемпионата мира Формулы-1 выступили с заявлением, в котором подвергли критике нынешнее руководство серии, осудив внедряемые принципы функционирования. Указывалось, что среди выступавших были и промоутеры Гран-при Мексики. Но те опровергли такую информацию, выразив поддержку Liberty Media.

«Вслед за заявлением ассоциации промоутеров, мы хотим выразить сочувствие и симпатию промоутерам Гран-при в других странах. Мы понимаем, что каждая страна и гонка разные. Промоутеры Гран-при Мексики приветствуют сотрудничество с другими руководителями этапов чемпионата.

Вместе с тем хотим отметить, что мы не участвовали в недавней встрече ассоциации промоутеров и высоко ценим деятельность Liberty Media и те усилия, которые новые боссы Ф-1 предпринимают для того, чтобы понять наши требования. Руководство Гран-при Мексики признаёт, что боссы чемпионата внимательно слушают наши переживания и мы тесно сотрудничаем и ведём переговоры о подписании нового соглашения", — приводит слова представителя Гран-при Мексики F1i.