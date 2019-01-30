Ферстаппен надеется получить быстрый болид с первых гонок сезона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о предстоящем сезоне. По словам голландца, чрезвычайную важность приобретут стартовые этапы чемпионата.

«Нам нужно удостовериться, что мы будем близки к „Мерседсу“ и „Феррари“ на старте сезона, чтобы мы могли начать с ними бороться как можно раньше. Похоже, что мы добиваемся хорошего прогресса в ходе сезона, так было в минувшем году и в 2017 году. Так что в этот раз нам нужно быть немного быстрее уже на старте», — приводит слова голландца Grandpx.

Напомним, что предстоящий сезон станет для «Ред Булл» первым, в котором команда будет использовать моторы «Хонды». Что касается Ферстаппена, то с мотором «Рено» в минувшем сезоне он сумел занять четвёртое место в общем зачёте.