Риккардо считает, что новое правило минимального веса сделает гонщиков сильнее

По мнению пилота «Рено» Даниэля Риккардо, после изменения правила минимального веса пилоты Формулы-1 смогут принимать еду чаще.



Минимальный вес болида ограничивался 734 кг. Из-за этого многие крупные гонщики голодали во время Гран-при, чтобы уложиться в лимит.



ФИА изменила текущее правило. Теперь пилот и его сиденье должны весить не менее 80 кг. В том случае, если эта масса не будет набрана, к автомобилю будет добавляться дополнительный груз.

«Все будут ценить еду немного больше. Я не жалуюсь, но многие из нас умирали от голода во время гоночных уик-эндов. Даже на тренировках мы не могли работать на силу, потому что набирали массу. Изменения в правилах позволяют нам больше тренироваться и больше есть. Дело не в том, что мы будем пить пиво и отрастим животы. Мы просто будем сильнее, и я думаю, что это просто здорово», — сказал Риккардо FormulaPassion.