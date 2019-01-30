Экклстоун готов помочь решить разногласия промоутеров Гран-при и Liberty Media

Бывший владелец и руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что в случае необходимости может заняться урегулированием конфликта организаторов Гран-при и владельцев «Королевских гонок» — компании Liberty Media.

Напомним, промоутеры 16 Гран-при Формулы-1 выступили с официальным заявлением, в котором раскритиковали принципы работы Liberty Media. Они объединились в Ассоциацию промоутеров под названием FOPA.

«Если люди говорят, что я должен поучаствовать, то всё зависит от них. Я сотрудник компании и буду делать то, что мне скажут. Если они хотят, чтобы я помог, готов это сделать. Не хочу лежать на смертном одре и смотреть, как спорт, который я создал, катится под гору», — сказал Daily Mail Экклстоун, который сейчас является почётным председателем Формулы-1.