Дорнбос: у Гасли нет шансов рядом с Ферстаппеном

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос проанализировал предстоящий сезон для гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Макс сразу же поймёт, насколько успешным может быть его новый болид, поэтому мне будет любопытно посмотреть на выражение его лица после пары кругов за рулём. Если он будет разочарован, Макс не станет это скрывать. Он сразу же ударит кулаком по столу.



В прошлом году автомобиль «Ред Булл» был одним из лучших в серии, если не лучшим. Важно, чтобы двигатель «Хонды» был надёжным и не уступал «Феррари» и «Мерседесу». Если он будет достаточно хорош, у Макса будут хорошие результаты, так как в прошлом году его двигатель уступал на 70 л.с.



Гасли сказал, что он не хочет быть в «Ред Булл» пилотом номер два, но я думаю, что ему лучше помолчать. У него появился шанс попасть в топ-команду, но на данный момент ему лучше не привлекать слишком много внимания. Потому что у него нет шансов рядом с Ферстаппеном. Конечно, в паддоке не так много гонщиков, которые хотели бы стать напарником Макса. Льюис Хэмилтон мог бы говорить об этом, но этого не произойдёт», — цитирует Дорнбоса Grandpx.