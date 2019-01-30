«Мерседес» анонсировал дату презентации болида на сезон-2019

Команда Формулы-1 «Мерседес» презентует болид на чемпионат 2019 года 13 февраля. Об этом сообщается в пресс-релизе британской «конюшни».

В «Мерседесе» заявили, что с 4 по 12 февраля в его социальных сетях будут публиковаться тизеры нового автомобиля. 13-го числа в 13:00 по мск будут выложены компьютерные рендеры, а в 16:00 — первые фотографии с шейкдауна болида.

Напомним, что пилотами «Мерседеса» в следующем сезоне будут британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.

Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока являются:

11 февраля — презентация болида «Торо Россо»;

12 февраля — презентация болида «Рено»;

13 февраля — презентация болида «Мерседеса»;

13 февраля — презентация болида «Форс Индия»;

14 февраля — презентация болида «Макларена»;

15 февраля — презентация болида «Феррари»;

18 февраля — презентация болида «Заубера»;

18-21 февраля — первые предсезонные тесты;

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.



Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2019 году пройдёт в Австралии с 15 по 17 марта.