Источник: Алонсо может принять участие в тестах в составе «Макларена»

Испанский гонщик Фернандо Алонсо может принять участие в тестах нового болида «Макларена» в ходе предсезонных испытаний в Басрелоне, сообщает The Judge 13.



Помимо этого, по информации источника, Алонсо может принять участие в съёмочном дне между двумя сессиями предсезонных тестов в составе «Макларена».



Напомним, Фернандо Алонсо принял решение завершить карьеру в Формуле-1 по окончании сезона 2018 года. Алонсо продолжит принимать участие в чемпионате WEC и примет участие в гонке «500 миль Индианаполиса» в новом сезоне. В прошлые выходные Алонсо принял участие в гонке «24 часа Дайтоны», где одержал победу.



В составе «Макларена» в сезоне 2019 года будут выступать Карлос Сайнс-младший и Ландо Норрис.