Матиас Лауда: Ники идёт на поправку

Сын неисполнительного директора «Мерседеса» Ники Лауды Матиас рассказал о самочувствии своего отца. По словам Матиаса Лауды, его отец постепенно идёт на поправку и скоро вернётся к полноценной жизни.



«Папа пережил очень трудную операцию, было много тревожных моментов, но мой отец — настоящий боец с сильным характером, так что сейчас он идёт на поправку. Ему прописали курс физиотерапии для восстановления прежних сил.



Я должен сказать, что он тренируется с очень большим усердием, так что, думаю, скоро мы увидим его полным сил и энергии. Я общаюсь с ним каждый день, а когда сам не нахожусь рядом, там остаётся мой брат Лукас. Один из нас всегда рядом с ним», — приводит слова Матиаса Лауды La Gazzetta dello Sport.