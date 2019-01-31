Источник: «Феррари» скоро назначит в руководство «важного и опытного человека»

В команде Формулы-1 «Феррари» грядут изменения в составе руководства.

Согласно источнику из Sky Sports Italia, «Скудерия» скоро назначит «важного и опытного человека», который будет помогать Маттиа Бинотто из-за большой напряжённости, превышающий показатели последних двух лет. Отмечается, что это будет «фигура большого веса и опыта».



Несколько недель назад Бинотто заменил Маурицио Арривабене на посту руководителя команды, при этом сохранив полномочия технического директора.



«Бинотто — человек с большими навыками. И с технической, и с организационной стороны. Он очень хорошо знает, что ожидающий его объём работы больше, чем тот, с которым ему приходилось сталкиваться в последние два сезона, и он ничего не оставит на волю случая», — говорится в сообщении источника.

Ранее, в начале января, появились слухи, что в «Феррари» может вернуться бывший руководитель команды Стефано Доменикали. Сейчас он занимает должность управляющего директора «Ламборгини».