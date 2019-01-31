Кубица: только на тестах в Барселоне мы узнаем, насколько силён «Уильямс»

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица считает, что британская команда извлекла уроки из своих ошибок.



«Ситуация у „Уильямса“ непростая. Я очень осторожен и реалистичен. Зимой каждая команда создаёт новый болид. Мы тоже, и мы заканчиваем его производство. Конструкция болида очень важна, и его очень трудно восполнить. Команда сделала выводы из своих прошлогодних ошибок, это облегчит нам задачу.



Что касается моего сотрудничества и технического вклада в команду, я сделаю всё возможное. Но я не проектирую болид, не произвожу для него детали. Что я могу сделать, так это дать правильную обратную связь, рекомендации. Вот что я собираюсь предложить. И я уверен, что команда „Уильямса“ сможет шаг за шагом вернуть „Уильямс“ на правильный путь. Но только в Барселоне мы узнаем, насколько мы сильны. Это действительно переломный момент сезона», — цитирует Кубицу Motorsport Week.