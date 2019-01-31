В «Рено» не уверены, что будут всегда использовать новый лимит топлива

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски считает, что увеличенный топливный бак будет применяться командами Формулы-1 не всегда.



В прошлом сезоне лимит на топливо был увеличен с 105 кг до 110 кг, чтобы попытаться стимулировать более агрессивные гонки. Однако не во всех гонках прошлого сезона были ограничения по горючему, поэтому некоторые команды не использовали даже предыдущие, более низкие пороги лимита.



«В прошлом году было несколько гонок, где команды не брали с собой даже 105 кг топлива. Недостаток в перевозке большего количества топлива в том, что вы становитесь медленнее, потому что вес машины становится больше. Тут всегда компромисс из-за количества топлива, который позволяет вам обгонять агрессивнее, но замедляет из-за веса. Были гонки, где полный бак не позволял гоняться на полную, и команды сильно экономили топливо. А теперь добавьте к этому необходимость беречь шины. Было много гонок, где пилоты были сконцентрированы на контроле темпа, а не на обгонах", — сказал Будковски Autosport.