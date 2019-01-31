Вольф не беспокоится за доминирование «Мерседеса» при новом регламенте

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф считает, что расклад сил в следующем сезоне может быть иным по сравнению с прошлыми чемпионатами.



В 2019 году в Формуле-1 вступает в силу новый регламент, который должен сделать гонки более зрелищными засчёт увеличения обгонов. По словам Вольфа, «Мерседес» спокойно относится к тому, что кто-то сможет максимально использовать новые правила и прервать доминирование немецкой команды.



«Вводятся новые правила. Но всё будет в порядке. Если кто-то сможет конкурировать с нами, то мы принимаем вызов. Нам нравится борьба. Вот поэтому мы здесь», — цитирует Вольфа GPblog.

Ранее «Мерседес» анонсировал дату презентации болида на сезон-2019, которая состоится 13 февраля.