Хорнер — о роли Гасли: Ферстаппен возьмёт на себя роль более опытного пилота

Глава команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что новоиспечённому пилоту его команды Пьеру Гасли нужно дать время, чтобы он сумел раскрыть свой потенциал.

После минувшего сезона Гасли перешёл в «Ред Булл» из «Торо Россо». Его напарником по команде станет Макс Ферстаппен.

«Пьер — очень быстрый гонщик, и мы должны дать ему немного времени, чтобы он набрал скорость. Мы пригласили его в«Ред Булл» раньше, чем планировалось, поэтому Ферстаппен возьмёт на себя роль более опытного старшего пилота. Пьеру придётся соперничать с очень сильным напарником по команде. Ему будет нелегко. Определённо. Но он знает, чего от него ждут. На самом деле для команды сейчас всё проще, чем в прошлые годы. Тогда у нас была ощутимая разница в опыте между двумя гонщиками», — сказал Хорнер Autosport.