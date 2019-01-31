Формула-1 изменит расположение телекамер на трассах

Глава телевизионной группы Формулы-1 Дин Лок подчеркнул, что серия работает над изменением расположения телекамер, чтобы лучше передать скорость и драматичность гонок.



«Мы намерены продемонстрировать в 2019 году настоящую скорость машин. Для этого понадобится немного иначе расположить камеры, поскольку при просмотре гонок с трибуны всё выглядит действительно невероятно. Очень важно, какой используется ракурс, какие объективы. Зачастую это всё портит и делает ситуацию не такой быстрой и драматичной.



Сейчас мы уже нашли несколько приёмов, как исправить такие моменты. Нам всегда хорошо удавались быстрые проводки, мы умеем делать машины более выразительными на телекартинке. В прошлом году на нескольких Гран-при мы уже пробовали разобраться с этой проблемой и всё получилось неплохо, например на этапе в Японии», — приводит слова Лока Autosport.