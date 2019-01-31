«Макларен» подписал контракт с пивным брендом

Команда Формулы-1 «Макларен» объявила о подписании долгосрочного спонсорского контракта с пивным брендом Estrella Galicia 0,0.



«Мы очень рады объявить о начале сотрудничества с Estrella Galicia 0,0. У наших компаний общие ценности: мы ценим качество, мастерство и наследие. Estrella Galicia 0,0 поддерживает наш вид спорта и молодые таланты в гонках, так что они выбрали верное время, чтобы присоединиться к нам, поскольку мы собрали новый состав пилотов. Я с нетерпением жду возможности насладиться бутылочкой Estrella Galicia 0,0 на трассе и хотел бы видеть, как наши болельщики будут делать точно так же», — приводит слова Зака Брауна пресс-служба команды.



Стоит отметить, что Estrella Galicia 0,0 поддерживала карьеру Карлоса Сайнса-младшего ещё со времён его выступлений в составе «Торо Россо».