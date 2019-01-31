В «Макларене» впервые запустили мотор на болиде нового сезона

Команда Формулы-1 «Макларен» впервые завела мотор «Рено» на машине нового сезона. Видеозапись с запуска мотора появилась в «твиттере» команды.

Напомним, что пилотами команды в предстоящем сезоне будут Карлос Сайнс-младший и Ландо Норрис. Презентация нового болида «Макларена» пройдёт 14 февраля 2019 года.



Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока являются:



11 февраля — презентация болида «Торо Россо»;

12 февраля — презентация болида «Рено»;

13 февраля — презентация болида «Мерседеса»;

13 февраля — презентация болида «Форс Индия»;

14 февраля — презентация болида «Макларена»;

15 февраля — презентация болида «Феррари»;

18 февраля — презентация болида «Заубера»;

18-21 февраля — первые предсезонные тесты;

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.



Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2019 году пройдёт в Австралии с 15 по 17 марта.