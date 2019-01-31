Мик Шумахер: в том, чтобы быть сыном величайшего гонщика, есть и плюсы, и минусы

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик подчеркнул, что в том, сыном кого он является, есть как плюсы, так и минусы.

«Я счастлив быть сыном величайшего гонщика Формулы-1 всех времён. Счастлив, что он величайший, я восхищаюсь им. И даже если иногда это доставляет трудности, это то, что есть. У этого есть как хорошие, так и плохие стороны. Пользоваться поддержкой людей со всего мира — это не может быть плохо. Я благодарен за это.



Гонки и картинг — вполне нормально в моей семье, я всегда любил кататься на картах с отцом. Было очень весело. Помню, как однажды он спросил, хочу я это рассматривать как хобби или планирую заниматься гонками профессионально. Я ответил, что хочу заниматься гонками. Никогда не хотел чего-то другого», — приводит слова Мика Шумахера F1i.