«Феррари» впервые запустила мотор нового болида

Команда Формулы-1 «Феррари» впервые завела мотор на машине нового сезона. Аудиозапись с запуска мотора появилась в «инстаграме» команды.

Напомним, пилотами команды в предстоящем сезоне будут Себастьян Феттель и Шарль Леклер. Презентация нового болида «Феррари» пройдёт 15 февраля 2019 года.



Ключевые даты Формулы-1 в 2019 году



11 февраля — презентация болида «Торо Россо»;

12 февраля — презентация болида «Рено»;

13 февраля — презентация болида «Мерседеса»;

13 февраля — презентация болида «Форс Индия»;

14 февраля — презентация болида «Макларена»;

15 февраля — презентация болида «Феррари»;

18 февраля — презентация болида «Заубера»;

18—21 февраля — первые предсезонные тесты;

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.



Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2019 году пройдёт в Австралии с 15 по 17 марта.