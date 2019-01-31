«Феррари» впервые запустила мотор нового болида

Команда Формулы-1 «Феррари» впервые завела мотор на машине нового сезона. Аудиозапись с запуска мотора появилась в «инстаграме» команды.
Напомним, пилотами команды в предстоящем сезоне будут Себастьян Феттель и Шарль Леклер. Презентация нового болида «Феррари» пройдёт 15 февраля 2019 года.
Ключевые даты Формулы-1 в 2019 году
11 февраля — презентация болида «Торо Россо»;
12 февраля — презентация болида «Рено»;
13 февраля — презентация болида «Мерседеса»;
13 февраля — презентация болида «Форс Индия»;
14 февраля — презентация болида «Макларена»;
15 февраля — презентация болида «Феррари»;
18 февраля — презентация болида «Заубера»;
18—21 февраля — первые предсезонные тесты;
26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.
Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2019 году пройдёт в Австралии с 15 по 17 марта.