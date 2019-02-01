Карлос Гон — о своём аресте: это заговор и предательство со стороны «Ниссана»

Бывший руководитель альянса «Рено»-«Мицубиси»-«Ниссан» Карлос Гон дал комментарий о своём аресте и судебном расследовании. С ноября Гон находится под стражей и обвиняется в занижении своих доходов и нецелевом использовании бюджетных средств компании.



«Я не сомневаюсь в том, что это заговор руководства «Ниссана» и предательство с их стороны. В топ-менеджменте были против объединения концернов «Ниссана», «Рено» и «Мицубиси».



Обвинения в нецелевом расходовании средств в корне неправильные. Покупка недвижимости в Бразилии и Ливане была необходима, потому что мне нужно было безопасное место, где я мог бы принимать людей. Я не юрист и не понимаю интерпретации этого как чего-то незаконного. Если все знают, что я нарушил закон, то почему не знаю я? Если меня выпустят под залог, то я не собираюсь скрываться и буду защищать себя. Все улики находятся у руководства «Ниссана», а там сотрудникам запрещено общаться со мной», — приводит слова Карлоса Гона Nikkei.