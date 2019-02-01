Стюарт: Хэмилтон выступает отлично, но ему очень повезло

Трёхкратный чемпион Формулы-1 сэр Джеки Стюарт считает, что достижения пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона — это не недостижимый ориентир для молодых британских гонщиков, так как Льюису зачастую везло.



В сезоне-2019 в Королевских гонках будут выступать Джордж Расселл, Ландо Норрис и имеющий британское гражданство Александер Албон.



«В данный момент Льюис не только великолепно пилотирует, но и также выступает за лучшую на данный момент в мире команду с лучшим на данный момент в мире двигателем. Но он и здорово управляет этим болидом. Существует очень много аспектов, по которым можно оценивать пилота Формулы-1. В том числе и зависимость от болида.



Когда я сам покинул «Матру» и перешёл в «Марч», это был вызов! Если Льюис покинет «Мерседес» и перейдёт в неконкурентоспособную команду, то да – это будет для него настоящий вызов. Льюис отлично выступает, но ему очень повезло, когда его взял к себе Рон Деннис. А в те дни у «Макларена» была лучшая в мире машина, в том числе в сравнении с «Феррари», – сказал Стюарт Autosport.