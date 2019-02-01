«Дакар»-2020 может пройти в Африке

Ралли-марафон «Дакар» может вернуться на территорию Африки, сообщает Auto Bakkie Race.

По сообщениям источников, Федерация автоспорта Анголы обсуждала с руководством Дакара возможность проведения ралли в Анголе и Намибии в 2020 году. Стороны обговаривали этот вопрос во время марафона, завершившегося прошедшего в январе.

Напомним, что «Дакар»-2019 проходил в Перу после того, как Аргентина, Боливия и Чили отказались от его проведения из-за финансовых затруднений. «Дакар» проводится в Южной Америке с 2009 года. Этапы многодневки пролегали по территории Аргентины, Боливии, Чили и Перу.



На данный момент по старому африканскому маршруту «Дакара» проводится другой престижный ралли-марафон — Africa Eco Race.