Бюджет «Феррари» на 2019 год будет увеличен

Команда Формулы-1 «Феррари» увеличит свой бюджет на чемпионат 2019 года, сообщает Sports Mole.

В нынешнем десятилетии «Скудерия» ни разу не побеждала в сезоне ни в личном зачёте, ни в Кубке конструкторов.

«В 2018 году мы достигли нашего лучшего результата с тех пор, как в последний раз выигрывали чемпионат, и наша цель на 2019 год — победа. Я повторюсь, что в 2019 году наша цель — титул чемпиона мира, поэтому для достижения этой цели будет увеличен объём инвестиций», — заявил на этой неделе генеральный директор «Феррари» Луи Камиллери.



Отметим, что, по оценке немецкого издания Auto Bild, бюджет «Феррари» на 2018 год составлял $ 530 млн, что на $ 25 млн меньше, чем у «Мерседеса», чей бюджет в прошлом сезоне по разным оценкам был $ 555 млн.