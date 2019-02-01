Глава Формулы-E откроет новую гоночную серию Extreme E

Генеральный директор Формулы-Е Алехандро Агаг заявил о создании нового гоночного чемпионата Extreme E.



Его суть будет состоять в том, что гонки будут проходить на электрокарах-внедорожниках в экстремальных климатических зонах и экзотических местах Земли. Первое соревнование Extreme E планируется на январь 2021 года. Машины серии будут основаны на одном шасси, которое смогут дорабатывать производители. Всего будет 12 пилотов, которые будут соревноваться «один на один» на выбывание. Лучшие из группового этапа определят победителя в плей-офф.

«Мы собираемся сделать эти автомобили с нуля. Есть сходства и различия с Формулой-E. Но мы хотим, чтобы участвующие в гонках автомобили были похожи на те, которые люди могут купить для своей повседневной жизни. Это главная разница с Формулой-E», — цитирует Агага Motorsport.