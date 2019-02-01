Вольф объяснил, почему «Мерседес» лучше «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о различиях между его командой и «Феррари» и почему его «конюшня» более успешна, чем «Скудерия», в последние сезоны Формулы-1.



«Часть нашего ДНК в том, что мы остаемся скромными, когда выигрываем. Мы не считаем победу само собой разумеющимся. Мы не считаем её чем-то очевидным или тем, на что мы имеем право. Если в гонке мы сделали всё, что в наших силах, но стали вторыми, я отношусь к этому смиренно. Я думаю, что это самая большая разница между нами и «Феррари». У них такое отношение, что они не воспринимают ничего, что меньше победы. Они должны побеждать, быть вторым для них — это неудача, даже если они сделали всё от них возможное», — цитирует Вольфа Formule1.