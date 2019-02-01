Кубица: новички, как Рассел, гораздо лучше подготовлены, чем мы 10 лет назад

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица считает, что нынешние новички Формулы-1, такие как его напарник по команде Джордж Расселл, приходят в «Королевские гонки» гораздо более подготовленными, чем в его бытность.

«Джордж — очень хороший гонщик, один из самых талантливых из молодого поколения. Он выигрывал чемпионат Формулы-2, GP3, он очень талантлив и решителен. Насколько я знаю его, он ещё и парень отличный. Очень зрелый, учитывая его молодой возраст.

В этом сейчас огромная разница. Когда я только пришёл в Формулу-1, молодёжь только-только ознакамливалась с ней. Нынешняя же молодёжь гораздо лучше подготовлена, чем мы 10-15 лет назад. Они тесно сотрудничают с командами Формулы-1 в молодёжных программах и знают гораздо больше, чем мы. И я должен сказать, что Джордж произвёл на меня впечатление своими техническими знаниями и другими вещами», — цитирует Кубицу RaceFans.