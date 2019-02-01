Штайнер: «Хаасу» по силам стать чётвертым в Кубке конструкторов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о задачах команды на следующий чемпионат Формулы-1.

«Нашей целью на 2019 год должно быть четвёртое место. Есть много команд, которые хотят в этом году стать четвёртыми, но я думаю, что нам это по силам. Цифры, которые я получаю от наших инженеров, обнадеживают. Они выглядит многообещающе. Но тяжело сравнивать их с прошлогодними, потому что правила очень сильно изменятся.



У нас работает около 15 новых сотрудников, но мы должны помнить, что мы тесно сотрудничаем с внешними поставщиками, такими как «Даллара» и «Феррари». Это хороший подход, и я думаю, что она будет распространяться. Например, «Торо Россо» теперь будет гораздо более тесно сотрудничать с «Ред Булл», — цитирует Штайнера F1Today.