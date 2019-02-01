В «Рено» убеждены, что появление Риккардо поможет бороться за победы в 2020 году

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал о том влиянии, которое может оказаться на команду появление в её составе Даниэля Риккардо. По словам функционера, с приходом австралийца шансы на борьбу за победы уже в 2020 году станут выше.

«Мы не особо ограничены в бюджете или финансировании, самое большое наше ограничение заключается во времени. Распределять его можно, лишь ориентируясь на количество сотрудников. Это напоминает старт-ап. Пока нет результата, деньги просто сгорают. Всё то же самое происходит и в Формуле-1.

Приход Риккардо поможет нам справиться с ограничением во времени, так как его приход стал своеобразным заявлением «Рено», и все вдруг стали нами интересоваться. Возможно, теперь ещё больше инженеров захотят к нам присоединиться.

Что касается перспектив «Рено» с точки зрения борьбы за победы, не думаю, что приход Даниэля поможет нам вдруг сразу побеждать. Это не то, что мы ему сказали и он сам прекрасно это понимает. Все, кто разбирается в Формуле-1, понимают, что на сокращение отставания от лидеров нужно время. Но появление Риккардо повысит наши шансы реализовать план, согласно которому мы должны бороться за победы уже в 2020 году», — приводит слова Абитебуля Autosport.