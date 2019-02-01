Ветров: очень жаль Заубера — пригласил к себе «грамотного юриста» Кальтенборн

Автоспортивный менеджер и бывший тренер Сергея Сироткина Николай Ветров прокомментировал известие о переименовании команды «Заубер» в «Альфа Ромео». Ветров тесно общался с «Заубером» в 2013—2014 годах, когда Сироткин мог стать боевым пилотом команды.



«В этой печальной истории очень жаль великого инженера и пилота Петера Заубера, единственного не заводского владельца конюшни Ф-1 (кроме „Феррари“), базирующегося не в Англии, а в Швейцарии, в городе Хинвиль. Он есть и был классным инженером, человеком с большой буквы и неплохим пилотом, но не был сильным менеджером.



Однажды он пригласил к себе «грамотного юриста» Монишу Кальтенборн, и в результате «грамотных» юридических действий блокирующий пакет собственности магическим образом перешёл к наёмному работнику. Сам передал. А дальше больше: теряет таких спонсоров, как Red Bull, Petronas, Hewlett-Packard, BMW, и т.д. Когда-нибудь опишу подробно эту печальную историю женского руководства.



„Заубер“ ещё с 12-го года имел постоянную задолженность перед «Феррари» за прошлогодние двигатели, и они накапливались, а спонсоров не было, и «Кредитсвис» выручал за проценты, ну а теперь «ФИАТ», который владеет как «Феррари», так и «Альфа Ромео», после провальных продаж «Альфы» решил применить успешную схему «Ред Булл» «старшие — младшие», а заодно и воспользоваться перераспределением потолков бюджета. Так что теперь это тоже заводская команда, частники с заводами не в силах бороться», — написал Ветров на своей странице в «Фейсбуке».