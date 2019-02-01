Алонсо и Хэмилтон могут принять участие в Extreme E

Сегодня, 1 февраля, стало известно, что руководитель Формулы-E создаёт новый гоночный чемпионат — Extreme E.

Его суть в том, что гонки будут проходить на электрокарах-внедорожниках в экстремальных климатических зонах и экзотических местах Земли. Первое соревнование Extreme E планируется на январь 2021 года. Интерес к участию в новой серии проявили чемпионы мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, о чём рассказал один из сооснователей нового чемпионата Жиль де Ферран, который, напомним, является и гоночным директором «Макларена».

«Появление Фернандо в серии стало бы серьёзным усилением. Он знаменит, интересен, и он классный пилот. Для серии было бы здорово, если бы в ней приняла участие знаменитость калибра Алонсо. Было бы здорово получить в участники серии и Хэмилтона — это придало бы новому чемпионату очень многое», — приводит слова де Феррана Daily Mail.