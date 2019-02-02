Кармен Хорда прокомментировала отказ от участия в отборе W Series

Бывший пилот по развитию команд Формулы-1 «Лотус» и «Рено», руководитель женской комиссии Международной автоспортивной федерации Кармен Хорда не прошла отбор первого этапа новой женской серии W Series. Она пропустила заезды, что и оставило её за бортом соревнований.

Но вскоре после их окончания Хорда объяснила своё отсутствие на трассе, причина крылась в отсутствии договорённости со спонсорами.

«Хотела бы сообщить, что не буду принимать участие в первом сезоне W Series. На протяжении минувших месяцев мне было приятно продвигать женский чемпионат. Но, к сожалению, мы со спонсорами не смогли договориться об условиях, которые бы удовлетворяли их потребности.

Хочу пожелать всего наилучшего серии и всем её участницам. Автоспорт — моя жизнь и страсть. Новости о планах на 2019 год будут анонсированы скоро", — написала Хордан на своей странице в «Твиттере».