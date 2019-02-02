Уэббер: «Мерседес» — фаворит сезон-2019

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер поделился ожиданиями от предстоящего сезона серии.



«Мерседес» — фаворит сезона. Очевидно, что они продолжали работать над сезоном 2018 года довольно долгое время, так что будет интересно посмотреть, что изменится в их болиде. Нас ждёт очень интересное начало сезона, интересно, смогут ли в «Феррари» навязать им борьбу.



У «Ред Булл» снова появился отличный шанс побороться за победы. У них прекрасная машина, но было много проблем с надёжностью, с которыми было нужно разобраться. Во многом эти проблемы были вызваны силовыми установками, но частично ошибалась сама команда. Двигателю не хватало мощности, что привело к агрессивному подходу команды к разработке болида и некоторым рискованным решениям», — приводит слова Марка Уэббера SpeedCafe.