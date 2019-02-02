Чемпионка F1600: сейчас считаю, что с гонками покончено

Чемпионка серии F1600 2014 года норвежка Айла Агрен подчеркнула, что, после того как не прошла отбор в W Series, она готова завершить карьеру.



«Очевидно, что сейчас я собираюсь дистанцироваться от происходящего и посмотреть, какие перспективы, но сейчас считаю, что с гонками покончено. Я пришла к пониманию того, что у меня нет достаточно средств, чтобы ставить по-крупному. Не могу с этим разобраться.



Я не участвовала в гонках в прошлом сезоне. Знала, что W Series — прекрасная возможность и было бы глупо её не использовать. В начале карьеры я собирала бутылки, чтобы оплатить систему мониторинга кругов, рисовала, чтобы расплатиться с командами. Это было интересное путешествие. Мне везло, что у меня были партнёры, но все достигают потолка, просто на разных уровнях», — приводит слова Айлы Агрен Motorsport.