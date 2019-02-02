Команда Алонсо в Еврокубке Формулы-«Рено» впервые протестировала болид на трассе

Команда Фернандо Алонсо в Еврокубке Формулы «Рено» произвела первый запуск своего болида. Об этом сообщил испанский гонщик в своём «твиттере».



«Сегодня я стал свидетелем особого момента, когда мы впервые запустили болид Формулы-«Рено» FA Racing. С этой машиной мы укрепляем приверженность младшего поколения к нашей команде — трижды наши картингисты становились чемпионами мира», — написал в своём «твиттере» Алонсо.



Примечательно, что на болиде FA Racing, помимо логотипа Фернандо, есть и логотип «Макларена».

Посмотреть фото можно в «твиттере» Фернандо Алонсо.

Напомним, что Алонсо завершил свою карьеру в Формуле-1 по окончании сезона 2018 года. Предстоящий сезон он проведёт в чемпионате WEC и примет участие в «500 милях Индианаполиса».