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Боттас: доволен тем, что в предстоящем сезоне все начинают с нуля

Боттас: доволен тем, что в предстоящем сезоне все начинают с нуля
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от предстоящего сезона и подчеркнул, что ему очень нравится, что из-за смены регламента в следующем сезоне все команды начинают с нуля.

«На базе в Брэкли ничего не изменилось за те несколько недель, что я там отсутствовал. Все продолжают напряжённо работать и с нетерпением ждут старта сезона. При смене регламента всегда возникают вопросы, но могу дать гарантию, что команда делает всё ради новой машины.

Очень доволен, что в предстоящем сезоне все начинают с нуля. Мы все в одинаковой ситуации, в 2019 году может произойти всё что угодно. Это очень интересно. Впереди новый сезон, в котором все пойдут ва-банк. Уверен, будет очень интересно», — приводит слова Валттери Боттаса официальный сайт команды.

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